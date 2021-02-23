Гемофилия не является противопоказанием для вакцинации от COVİD-19 – глава ассоциации
БАКУ /Trend/ - Гемофилия не является противопоказанием для вакцинации от COVİD-19, сказала во вторник Trend президент Республиканской ассоциации больных гемофилией Гюльнара Гусейнова.
"Вакцинироваться от COVİD-19 не опасно для больных гемофилией, и им обязательно нужно привиться. В настоящее время среди больных гемофилией проводится просветительская работа по этому вопросу. В Европе вакцинация больных гемофилией уже началась», - сказала она.
Гусейнова добавила, что сама она уже получила первую дозу вакцины от коронавируса, и чувствует себя нормально.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
С итальянскими компаниями обсуждены восстановление и развитие освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)
В Парке высоких технологий АН Азербайджана будет использовано новое сырье для получения смазочных материалов
«Южный газовый коридор» меняет правила игры с точки зрения безопасности поставок в ЕС – Минэкономики Хорватии
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Национального собрания Франции (ФОТО)