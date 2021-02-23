Гемофилия не является противопоказанием для вакцинации от COVİD-19 – глава ассоциации

БАКУ /Trend/ - Гемофилия не является противопоказанием для вакцинации от COVİD-19, сказала во вторник Trend президент Республиканской ассоциации больных гемофилией Гюльнара Гусейнова.

"Вакцинироваться от COVİD-19 не опасно для больных гемофилией, и им обязательно нужно привиться. В настоящее время среди больных гемофилией проводится просветительская работа по этому вопросу. В Европе вакцинация больных гемофилией уже началась», - сказала она.

Гусейнова добавила, что сама она уже получила первую дозу вакцины от коронавируса, и чувствует себя нормально.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)