В Азербайджане снижена сумма пошлины за нотариальное заверение копий документов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане снижена сумма пошлины за нотариальное заверение копий документов, сообщает во вторник Trend.
Поправка в закон "О государственной пошлине" обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
В соответствии с поправкой сумма данной пошлины устанавливается в размере 1,5 маната.
Отметим, что в настоящее время сумма пошлины составляет 5 манатов.
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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