БАКУ /Trend/ - В Азербайджане снижена сумма пошлины за нотариальное заверение копий документов, сообщает во вторник Trend.

Поправка в закон "О государственной пошлине" обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

В соответствии с поправкой сумма данной пошлины устанавливается в размере 1,5 маната.

Отметим, что в настоящее время сумма пошлины составляет 5 манатов.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)