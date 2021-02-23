Азербайджан среди тех стран, которые первыми начали массово применять вакцину – лидер партии
БАКУ / Trend/ - Мне 55 лет, только что прошел вакцинацию, чувствую себя хорошо.
Об этом во вторник сказал Trend председатель Азербайджанской реформаторской партии Арзуман Ализаде.
Он отметил, что сегодня были вакцинированы 4 члена партии: "Больше года мы лицом к лицу с невидимым врагом. Коронавирус изменил миропорядок. Поэтому разработка вакцины большое достижение, и Азербайджан среди тех стран, которые первыми стали массово применять вакцину. Мы, политические партии, тоже присоединились к пропаганде вакцинации".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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