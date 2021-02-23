Азербайджан среди тех стран, которые первыми начали массово применять вакцину – лидер партии

БАКУ / Trend/ - Мне 55 лет, только что прошел вакцинацию, чувствую себя хорошо.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Азербайджанской реформаторской партии Арзуман Ализаде.

Он отметил, что сегодня были вакцинированы 4 члена партии: "Больше года мы лицом к лицу с невидимым врагом. Коронавирус изменил миропорядок. Поэтому разработка вакцины большое достижение, и Азербайджан среди тех стран, которые первыми стали массово применять вакцину. Мы, политические партии, тоже присоединились к пропаганде вакцинации".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)