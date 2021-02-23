Обнародована фактическая погода в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - По состоянию на 23:00 23 февраля в Мярязя, Шамахе, Грызе, Хыналыге, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Джафархане, Алтыагадже, Губе, Набране, Халтане, Баку и на Абшеронском полуострове выпал снег.
Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, западный ветер усилился в Нефтчале до 25 м/с, Нафталане - 24, Агстафе - 23, Гаджигабуле - 20, Гяндже и Товузе - 18, Сабирабаде и Евлахе - 17, Тертере, Агдаме и Барде - 16, Баку - 22, Бина - 19, Маштаге, на острове Чилов - 19, Сумгайыте, на острове Гум - 18, на Нефтяных Камнях - 21.
Согласно информации, полученной со станции Нефтяные Камни, высота волн в Каспийском море достигла 4,8 метров.
(Автор: Самир Али)
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