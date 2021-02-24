В Баку завтра днем осадков не ожидается

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 25 февраля к утру снег постепенно прекратится, днем в основном без осадков. Ожидается умеренный северо-западный ветер, который днем сменится на южный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 9, утром - 4 градуса мороза, днем - около 0 градусов. Атмосферное давление составит 779 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 80-90 процентов. Ночью и утром на дорогах гололед.

В регионах Азербайджана 25 февраля к утру снег постепенно прекратится, днем преимущественно без осадков. Местами будет туман, ожидается умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла, в горах ночью - 10-15, днем - 0-5 градусов мороза. Ночью и утром на дорогах гололед.

(Текст: Турал Гараджаев)