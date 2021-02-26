Память о Ходжалинском геноциде будет жить вечно - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ходжалинский геноцид никогда не будет предан забвению.

Об этом сказала журналистам омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, сообщает в пятницу Trend.

Алиева напомнила, что во время этой трагедии были убиты 613 мирных граждан, 25 детей потеряли обоих родителей, полностью были уничтожены 8 семей.

Отметив, что память об этой трагедии будет жить вечно, омбудсмен подчеркнула, что работа по донесению до мира правды о событиях в Ходжалы должна продолжаться.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)