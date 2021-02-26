Руководство Минобороны Азербайджана посетило памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

Баку /Trend/ - Сегодня в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили памятник Ходжалинскому геноциду, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

К памятнику были возложены цветы, и была почтена память жертв трагедии.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, сотни человек были ранены, 1275 мирных жителей были взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, и об их судьбе ничего не известно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)