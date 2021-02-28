Перед штаб-квартирой ООН состоялась выставка, посвященная геноциду в Ходжалы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке была проведена выставка фотографий об ужасах Ходжалинского геноцида.

Как передает Trend, акция была организована Ассоциацией Азербайджан - Нью-Йорк при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

На выставке под названием "Справедливость для Ходжалы" были продемонстрированы фотографии невинных людей, убитых армянскими вооруженными формированиями во время геноцида в Ходжалы. Также были поставлены специальные автомобили с цифровыми плакатами, отражающими исторические факты о Ходжалинской трагедии, об одном из самых ужасных преступлений в истории человечества.

Акция привлекла внимание общественности США, местных СМИ, дипломатов и проезжающих мимо жителей. Американцы подходили к нашим соотечественникам, чтобы получить информацию о Ходжалинском геноциде.

Председатель Ассоциации Азербайджан - Нью-Йорк Эрджан Ердаланлы и активная азербайджанская молодежь, проживающая в США, проинформировали участников об армянской политике геноцида по отношению к азербайджанцам и их кровавых деяниях против женщин, младенцев и стариков в Ходжалы.

(Редактор: Надир Насиров)