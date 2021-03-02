В Азербайджане 87 членов семей шехидов и ветеранов приняты на работу в учебные заведения
БАКУ /Trend/ - В феврале были трудоустроены в сфере образования 87 членов семей шехидов и ветеранов войны.
Как передает во вторник Trend, об этом сказал завсектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.
"Министерство обеспечило работой в учебных заведениях 87 членов шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана", - сказал он.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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