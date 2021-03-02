В Азербайджане 87 членов семей шехидов и ветеранов приняты на работу в учебные заведения

БАКУ /Trend/ - В феврале были трудоустроены в сфере образования 87 членов семей шехидов и ветеранов войны.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал завсектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

"Министерство обеспечило работой в учебных заведениях 87 членов шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)