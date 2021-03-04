Мы хотели стать шехидами, а вернулись ветеранами – участник Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мы хотели стать шехидами в Отечественной войне, а вернулись ветеранами. Я хотел бы участвовать в каждом бою, но мне не было это суждено.

Об этом в четверг сказал Trend житель села Юхары Зейхур Гусарского района, награжденный тремя медалями ветеран Отечественной войны Замир Гадимов.

Отметив, что несет службу уже около 15 лет, Гадимов сообщил, что 27 сентября 2020 года, когда враг предпринял попытку очередной провокации, они пресекли ее и начали наступление.

"Мы 27 сентября прорвали линию обороны и инженерные укрепления в трех местах, сражаясь и очищая территорию от мин. Преодолев все инженерно - саперные заграждения, мы расчистили путь для пехоты, техники и артиллерии в направлении Суговушан, Талышкенд и Муровдаг. Противник пытался обезопасить себя, закладывая мины, но мы их обнаруживали и прокладывали пути для продвижения наших войск. Всегда были в числе наступающих на передовой. Помимо разминирования, я ночами организовывал минные ловушки для врага. Во время лечения в Баку мне позвонили сослуживцы и сообщили, что на заложенных мной минах подорвалось более 10 вражеских военнослужащих. Помимо этого, на заложенной мной противотанковой мине подорвалась одна единица боевой техники", – рассказал Гадиров.

Он сообщил, что получил ранение 2 октября на Муровдагском направлении в Гюлюстанском лесу от разрыва снаряда. Его сослуживец, который был рядом в тот момент, стал шехидом.

"Взрывная волна отбросила меня на другую мину, и в результате этого оторвало мою правую ногу ниже лодыжки. Я перенес хирургическую операцию в санатории "Чинар" в Нафталане, потом был эвакуирован в Гянджу, а затем продолжил лечение в одной из частных клиник Баку.

Мы чувствовали высокий настрой среди населения с самого начала боевых действий и на протяжении всей войны.

Снабжение войск во время войны было организовано на самом высоком уровне. Командиры никогда не говорили "Вперед!", они кричали "За мной!", и все солдаты с большим воодушевлением следовали за ними", – добавил Замир Гадимов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)