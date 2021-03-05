В случае роста числа инфицированных в Азербайджане может быть ужесточен карантин

БАКУ /Trend/ - Если наблюдающееся в последние дни в Азербайджане увеличение количества инфицированных COVID-19 продолжится, то в стране вновь могут быть применены ограничения. Поэтому рост числа зараженных следует пресечь.

Об этом в пятницу сказал Trend заведующий отделом политики здравоохранения и планирования Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Набиль Сеидов.

По его словам, в настоящее время основным способом предотвращения роста числа заражений является расширение масштабов вакцинации.

"В настоящее время вакцинацию проходят люди старше 50 лет. Так как люди этого возраста входят в основную группу риска, крайне важно их активное участие в процессе", – сказал Сеидов.

Отметив, что количество привитых в стране составляет более 300 тысяч человек, завотделом добавил, что это нельзя считать высоким показателем.

"Вакцинация очень важна для развития коллективного иммунитета против COVID-19 среди населения. Пока у всех в стране не разовьется естественным путем или путем вакцинации иммунитет, прервать цепочку заражений не получится.

Увеличение в определенные дни числа инфицированных показывает, что коллективный иммунитет против COVID-19 в нашей стране еще не сформирован.

В настоящее время система здравоохранения может в течение некоторого времени удовлетворять потребности в лечении от 300 до 400 заболевших в день. Однако, если это число увеличится, может возникнуть ситуация, которая наблюдалась в ноябре - декабре 2020 года, и фонд больничных коек может закончиться", – уточнил Набиль Сеидов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)