В 2020 году сельских школах Азербайджана начали преподавать свыше 10 тыс. учителей

БАКУ / Trend/ - В прошлом году в Азербайджане свыше 10 тыс. привлеченных к стимулирующим мерам учителей начали работать в сельских школах.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год, сообщает во вторник Trend.

Согласно отчету, в прошлом году для участия в конкурсе по приему на работу учителей поступило 53,9 тыс. электронных обращений. Из этого числа 7,9 тыс. человек прошли конкурсный отбор и были приняты на работу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)