В 2020 году сельских школах Азербайджана начали преподавать свыше 10 тыс. учителей
БАКУ / Trend/ - В прошлом году в Азербайджане свыше 10 тыс. привлеченных к стимулирующим мерам учителей начали работать в сельских школах.
Об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год, сообщает во вторник Trend.
Согласно отчету, в прошлом году для участия в конкурсе по приему на работу учителей поступило 53,9 тыс. электронных обращений. Из этого числа 7,9 тыс. человек прошли конкурсный отбор и были приняты на работу.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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