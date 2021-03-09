В Азербайджане разрабатывается новый тарифный механизм в сфере общественного транспорта
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается новый тарифный механизм в сфере общественного транспорта.
Как сообщает во вторник Trend, это отражено в отчете за 2020 год Кабинета министров Азербайджана.
С учетом передового международного опыта для внедрения нового тарифного механизма в общественном транспорте в Азербайджане ведутся подготовительные работы по усовершенствованию законодательства о льготном и безналичном платеже за проезд.
Напомним, что в настоящее время размер платы за услуги перевозок в общественном транспорте определяет Тарифный совет.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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