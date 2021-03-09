БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается новый тарифный механизм в сфере общественного транспорта.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в отчете за 2020 год Кабинета министров Азербайджана.

С учетом передового международного опыта для внедрения нового тарифного механизма в общественном транспорте в Азербайджане ведутся подготовительные работы по усовершенствованию законодательства о льготном и безналичном платеже за проезд.

Напомним, что в настоящее время размер платы за услуги перевозок в общественном транспорте определяет Тарифный совет.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)