В Баку две школы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса
БАКУ /Trend/ - Обучение в средних бакинских школах №274 и №320 будет продолжено в дистанционной форме, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление образования столицы.
У четырех учителей школы №274 была выявлена коронавирусная инфекция. Поэтому на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии обучение в ней на протяжении 14 дней будет дистанционным.
Поскольку в здании этого учебного заведения временно функционирует школа №320, ее учащиеся также переходят на дистанционный формат обучения сроком на две недели.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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