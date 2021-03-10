В Баку две школы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - Обучение в средних бакинских школах №274 и №320 будет продолжено в дистанционной форме, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление образования столицы.

У четырех учителей школы №274 была выявлена коронавирусная инфекция. Поэтому на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии обучение в ней на протяжении 14 дней будет дистанционным.

Поскольку в здании этого учебного заведения временно функционирует школа №320, ее учащиеся также переходят на дистанционный формат обучения сроком на две недели.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)