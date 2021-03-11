БАКУ / Trend/ - В Азербайджане подорожали сигареты.

Как сообщили в четверг Trend предприниматели, занимающиеся продажей табачной продукции, с сегодняшнего дня сигареты подорожали на 0,20 маната.

По их словам, подорожали сигареты марок "Winston", "LD", "Sobranie" и "Winchester" производства ЗАО "Tabaterra", и ожидается рост цен и на другие марки сигарет.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)