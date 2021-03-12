Вулканы в Азербайджане ограниченно используются в медицинских целях - исследование

БАКУ /Trend/ - Несмотря на утвержденный лечебный состав грязи девяти вулканов в Азербайджане, она ограниченно используется в медицинских целях. Грязь озера Масазыр широко применяется в санаторно-курортном лечении в течение 40 лет, однако эта работа не проводилась из-за образования соли в водоеме последние 10 лет.

Об этом стало известно в результате исследования, проведенного в Азербайджане по инициативе Государственного агентства по туризму, сообщает Trend.

Грязевые вулканы Азербайджана в зависимости от тектонического развития распространены в Гобустане, Шамахинском районе, на Абшеронском полуострове и архипелаге, Юго-Восточной Ширванской равнине, ниже по течению реки Агсу, в меньшем количестве — в Сиязанском и Шабранском районах. В Азербайджане более 350 грязевых вулканов, богатство химического и органического состава которых позволяет их использовать в лечебных целях.

Грязь считается подходящей для лечения, если содержит большое количество органических соединений, йода, брома, сероводорода, нафтенов. Лечебная грязь бывает в основном иловой (грязь из озер Масазыр и Зых) и горной (вулканической).

Вулканы Бахар, Ахтарма-Пашалы, Ахтарма-Гарадаг, Масазыр, Мишовдаг, Отманбоздаг, Кениздаг, Шорбулаг, Бабазанан, Гайнарджа, Першкуль, Дашгил и другие — в целом изучены и подтверждены биохимическим анализом лечебные свойства около 40 видов вулканических грязей. По составу грязи Ахтарма Гарадаг, Дашгил, Бахар, Масазыр, Бабазанан, Кайнарджа, которые являются наиболее изученными в стране с медицинской точки зрения, схожи с источником Ахтала грязевого курорта Грузии из-за высокого содержания брома, йода, нафтена, бора и других органических соединений. В то же время по лечебным свойствам они превосходят озеро Табукан на Северном Кавказе и вулканические грязи в Крыму.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Надир Насиров)