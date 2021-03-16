Названо число пользователей мобильного приложения минюста Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Число пользователей приложения "Мобильный нотариат" в Азербайджане превысило 100 тысяч.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на онлайн-брифинге в министерстве юстиции сказал сотрудник Главного управления регистрации и нотариата ведомства Заур Гасанов.

Он сообщил, что "Мобильный нотариат" входит в первую тройку наиболее популярных приложений государственных структур.

"На сегодня при помощи мобильного приложения доверенности выданы более 50 тысячам граждан. Число его пользователей ежедневно растет. Регистрация и интерфейс приложения крайне просты. Если ранее гражданин обращался и получал соответствующий код, то теперь он может пройти регистрацию посредством системы ASAN Login", - добавил Гасанов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)