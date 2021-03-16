В Азербайджане разрабатывается спецпрограмма по восстановлению лесов на освобожденных землях

БАКУ /Trend/ - Для проведения работ по восстановлению лесов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана разрабатывается специальная программа.

Об этом в прямом эфире передачи Ekspert saatı ("Час эксперта") на странице министерства экологии и природных ресурсов в Facebook сказал глава Службы развития лесов Намик Хыдыров, сообщает во вторник Trend.

По его словам, лесовосстановительные работы планируется начать после разминирования территорий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)