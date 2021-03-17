Медучреждения Баку, Сумгайыта и Абшерона готовятся к оказанию услуг ОМС
БАКУ /Trend/ - В медучреждениях Баку, Сумгайыта и Абшеронского района начинается подготовка к оказанию услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Об этом сказал глава департамента Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Вугар Гурбанов, сообщает в среду Trend.
По его словам, в настоящее время ОМС применяется в 59 районах, а с 1 апреля оно охватит Баку, Сумгайыт и Абшерон.
Для этого в медучреждениях организуют систему регистрации, переносят на первый этаж оказание амбулаторных услуг, отметил он.
"Есть медицинские услуги, которые не включены в пакет ОМС. Для их оплаты при медучреждениях будут открываться отделения банков, устанавливаться POS-терминалы", - сказал Гурбанов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)