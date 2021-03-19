Глава Управления образования рассказала о посещаемости уроков в школах Баку

БАКУ /Trend/ - Посещаемость уроков в общеобразовательных школах Баку сегодня достаточно высокая.

Об этом сказала глава Управления образования столицы Мехрибан Велиева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, заявление об отказе от посещения занятий написали родители 14 483 учащихся начальных классов и 12 125 родителей учеников V-IX классов.

Она также напомнила, что в I-IV классах общеобразовательных школ Баку обучаются 199 694 учащихся, в спецшколах - 1 845, а в подготовительных группах занимаются 27 122 ребенка.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)