Глава Управления образования рассказала о посещаемости уроков в школах Баку
БАКУ /Trend/ - Посещаемость уроков в общеобразовательных школах Баку сегодня достаточно высокая.
Об этом сказала глава Управления образования столицы Мехрибан Велиева, сообщает в пятницу Trend.
По ее словам, заявление об отказе от посещения занятий написали родители 14 483 учащихся начальных классов и 12 125 родителей учеников V-IX классов.
Она также напомнила, что в I-IV классах общеобразовательных школ Баку обучаются 199 694 учащихся, в спецшколах - 1 845, а в подготовительных группах занимаются 27 122 ребенка.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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