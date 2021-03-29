В Азербайджане выявлено еще 1 129 случаев заражения COVID-19, вылечились 349 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 1 129 случаев заражения COVID-19, 349 человек вылечились, 22 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 257 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 236 500 человек вылечились, 3 513 - скончались, число активных больных составляет 17 317.
За последние сутки в Азербайджане проведено 7 630, за все время пандемии – 2 844 674 теста на коронавирус.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Щапиро)
Лента новостей
Армяне во время оккупации специально заминировали азербайджанские земли невоенного назначения - депутат Милли Меджлиса
Сохранение стабильной учетной ставки в Азербайджане положительно скажется на рынке капитала – Unicapital
Мобильный оператор AZERCELL покрыл своей сетью всю территорию Карабаха, включая зону контроля миротворцев: реакция армян (ФОТО)
Представление памятника Кавказской Албании в Карабахе как армянского - неуважение к истории Азербайджана - Академия наук
"Азербайджанская промышленная корпорация" планирует начать производство конкурентоспособной продукции
Аллергические заболевания не являются противопоказанием при вакцинации от COVID-19 - минздрав Азербайджана
Сохранение учетной ставки в Азербайджане вызвано признаками восстановления экономической активности - эксперт
Рухулла Сидги – он продал стихотворения отца, чтобы учиться в Москве. Воплотил более 300 образов в 250 городах (ФОТО)
Главы религиозных конфессий в Азербайджане обратились к мировому сообществу в преддверии отмечаемого 31 марта Дня геноцида
На лечение в Турцию отправлены еще 27 тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане предпринимателей стимулируют к производству продукции с высокой добавленной стоимостью