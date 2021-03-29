В Азербайджане выявлено еще 1 129 случаев заражения COVID-19, вылечились 349 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 1 129 случаев заражения COVID-19, 349 человек вылечились, 22 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 257 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 236 500 человек вылечились, 3 513 - скончались, число активных больных составляет 17 317.

За последние сутки в Азербайджане проведено 7 630, за все время пандемии – 2 844 674 теста на коронавирус.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Щапиро)