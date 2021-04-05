Работают ли детсады Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района?

БАКУ /Trend/ - С пятого апреля временно закрылись детсады в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе.

Об этом сказали в понедельник Trend родители детей.

По словам родителей, о приостановке работы детсадов им накануне сообщили директора и воспитатели этих дошкольных учреждений.

Напомним, что ранее Оперативный штаб при Кабмине распространил информацию о том, что местным органам исполнительной власти дано указание приостановить с пятого апреля работу детсадов в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе, что подтвердили в ИВ Баку.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)