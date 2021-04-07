В Азербайджане в рамках "Зеленого марафона" продолжаются акции по посадке деревьев (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Республиканского марафона озеленения" ("Зеленый марафон") в Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев.
Как сообщили в среду Trend в IDEA, шестого апреля в Балакенском районе при участии волонтеров было посажено 850 тутовых деревьев.
Основная цель проекта, реализуемого Общественным объединением IDEA и министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, состоит в расширении зеленых зон и популяризации посадки деревьев, что внесет вклад в защиту окружающей среды.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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