В Азербайджане более 2 730 лиц с инвалидностью обеспечены 11 212 средствами реабилитации

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года Государственное агентство по медико-социальной экспертизе и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана оказало услуги по изготовлению протезно-ортопедических изделий 2 731 лицу с инвалидностью, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Из них 443 стали инвалидами во время восстановления территориальной целостности Азербайджана.

За последние три месяца 2 731 человеку с инвалидностью было передано 11 212 средств реабилитации.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)