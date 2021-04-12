В Азербайджане более 2 730 лиц с инвалидностью обеспечены 11 212 средствами реабилитации
БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года Государственное агентство по медико-социальной экспертизе и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана оказало услуги по изготовлению протезно-ортопедических изделий 2 731 лицу с инвалидностью, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.
Из них 443 стали инвалидами во время восстановления территориальной целостности Азербайджана.
За последние три месяца 2 731 человеку с инвалидностью было передано 11 212 средств реабилитации.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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