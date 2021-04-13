Точность прогноза погоды по Баку в среднем составляет 94,2% - минэкологии

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Точность прогноза погоды по Баку в среднем составляет 94,2 процента, сказала глава Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, точность прогноза погоды по регионам Азербайджана в среднем оценивается на уровне 91,8 процента.

По словам Тагиевой, чтобы дать прогноз погоды на два дня, необходимо иметь информацию о фактической погоде на обширной территории.

"Чтобы подготовить прогноз погоды на неделю, необходимо иметь информацию о фактической погоде на всем земном шаре. Методы и модели, используемые для составления прогнозов, нельзя считать совершенными. Это сказывается на точности прогноза", - сказала она.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)