В БТА рассказали, на каких автобусах можно доехать до Парка военных трофеев

БАКУ /Trend/ - Четыре автобусных маршрута в Баку проходят рядом с Парком военных трофеев, сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

"До парка можно доехать автобусами №21 из поселка Ахмедлы, №32 - от улицы Нахчыванского, №46 - из поселка Гюнешли и №175 - из поселка Говсан", - сказали в БТА.

Другая конечная остановка этих автобусов находится в районе станции метро "28 Мая".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)