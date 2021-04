Азербайджан расширяет сеть сейсмостанций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В мае Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) приступит к установке 22 новых сейсмостанций на территории страны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на центр.

Сейсмостанции, которые будут установлены в рамках проекта «Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии» (Seismic Network Expasion in the Caucasus and Central Asia), реализуемого при поддержке Центра науки и технологий Украины, приобретены на грантовые средства.

Процесс выбора мест для их установки уже завершен.

Часть сейсмостанций будет размещена на территории Абшерона - в районе грязевых вулканов Гобу и Локбатан, а остальные - в других регионах республики.

В настоящее время на территории Азербайджана функционируют 62 сейсмостанции.

