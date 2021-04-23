В Азербайджане выявлено 1 809 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 2 191 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 809 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровел 2 191 человек, скончались - 33, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 309 789 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 274 766 человек вылечились, 4 307 - скончались, число активных больных составляет 30 716.
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 3 164 974 теста на COVID-19, а за последние сутки - 11 097 тестов на коронавирус.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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