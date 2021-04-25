Представители «АзИз» почтили память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители международной ассоциации Израиль – Азербайджан «АзИз» посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, похороненного в Аллее шехидов в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

Затем они посетили памятник Национальному герою, воздвигнутый в Наримановском районе города Баку, и возложили к нему цветы.

Было подчеркнуто, что, как и представители других народов, проживающих в стране, имевший еврейское происхождение Альберт Агарунов всегда считал Азербайджан своей Родиной, отдав свою жизнь за ее независимость и суверенитет.

Отметим, что добровольно отправившийся на фронт Альберт Агарунов героически погиб 8 мая 1992 года в боях при обороне города Шуша.

Напомним, что сегодня - 25 апреля - день рождения Альберта Агарунова.

(Редактор: Натаван Эфендиева)