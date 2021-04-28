В БТА прокомментировали приостановку работы общественного транспорта в выходные дни

БАКУ /Trend/ - Приостановка работы общественного транспорта в выходные дни существенно влияет на его деятельность. Но у Бакинского транспортного агентства (БТА) нет права вносить какие-либо предложения по этому поводу на рассмотрение Оперативного штаба при Кабинете министров.

Об этом сказал председатель правления БТА Вюсал Керимли, сообщает в среду Trend.

Он также прокомментировал предложение организовать движение автобусов в выходные дни по ограниченному графику.

"К примеру, если общественный транспорт будет работать в выходные дни до 20:00, то это может способствовать росту пассажиропотока в вечерние часы. То есть в эти дни общественный транспорт либо должен работать, либо нет", - сказал Керимли.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)