В Совете печати Азербайджана будет продолжена вакцинация журналистов

БАКУ / Trend/ - С 6 мая в Совете печати (СП) Азербайджана будет продолжена вакцинация журналистов второй дозой вакцины от COVID-19, сообщает во вторник Trend со ссылкой на СП.

Журналисты, привитые 9 апреля первой дозой вакцины, 6 мая будут вакцинированы второй дозой, а получившие первую дозу 12 и 13 апреля, пройдут второй этап вакцинации 16 мая.

Журналистам, которые получили первую дозу 26 апреля, информация будет предоставлена дополнительно.

Напомним, что вакцинация проводится в здании Совета печати.

Отметим, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января. По состоянию на 3 мая, общее число введенных доз вакцины в стране составляет 1 517 042, число получивших первую дозу – 975 303, вторую – 541 739 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)