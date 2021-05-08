Кубок мира в Баку: результаты выступлений азербайджанских гимнасток в упражнениях с булавами и лентой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Арзу Джалилова в ходе второго дня соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку представили программу с булавами и лентой, сообщает в пятницу Trend.

За упражнение с булавами Зохра Агамирова получила 23.000 балла, а Арзу Джалилова – 21.650 балла.

Программу Агамировой с лентой судьи оценили на 21.275 балла, и с данным результатом спортсменка претендует на место в финале. Результат Джалиловой в программе с лентой составил 17.550 балла, она расположилась на 25-й позиции.

В субботу на Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день Кубка мира по художественной гимнастике. В индивидуальной программе грации демонстрируют упражнения с булавами и лентой. Также состоится квалификация в групповых упражнениях команд, которые представят программу с тремя обручами и двумя парами булав. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)