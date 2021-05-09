Команда Болгарии заняла первое место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на Кубке мира в Баку

БАКУ/Trend/ - Первое место на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав заняла команда Болгарии (43.150 балла), сообщает Trend.

На втором месте расположились итальянские грации, выступление которых судьи оценили на 41.900 балла, на третьем месте – представительницы Беларуси с результатом 39.850 балла.

Команда Азербайджан в данном упражнении заняла пятую позицию с результатом 37.600 балла. Напомним, что ранее наша команда с результатом 44.000 балла завоевала бронзовую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в упражнении с пятью мячами. В составе команды Азербайджана выступали Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики прошли финальные соревнования в рамках Кубка мира по художественной гимнастике в Баку. Было разыграно шесть комплектов медалей (четыре – по индивидуальным упражнениям и два – по групповым выступлениям).

Кубок мира по художественной гимнастике, который прошел в столице Азербайджана 7–9 мая, носил квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем приняло участие около 170 гимнасток из 35 стран.

Соревнования прошли в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)