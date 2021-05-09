В Азербайджанской Армии проведены мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воинских объединениях, соединениях, частях, специальных военно-учебных заведениях, центральных и гарнизонных домах офицеров проведены мероприятия по случаю празднования 76-й годовщины Победы над фашизмом в Великой Отечественной Войне.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, cогласно плану, утвержденному Министром обороны, личный состав посетил памятники, воздвигнутые в честь наших соотечественников, погибших в годы Второй Мировой войны. Были проведены встречи с ветеранами войны, продемонстрированы фильмы об их героизме и организованы иные культурно-массовые мероприятия.

В районах и городах военнослужащие посетили дома-музеи Героев Советского Союза, возложили венки к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне. На торжественных церемониях было рассказано о вкладе Азербайджана в достижение победы над фашизмом, почтены героические подвиги сынов и дочерей нашего народа.

Были представлены интересные концертные программы в исполнении коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, учреждений культуры районов и городов, а также военных оркестров.