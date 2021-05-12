В Азербайджане выявлено 558 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 454 человека (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:04)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 558 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 454 человека, скончались - 13, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 328 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 309 771 человек вылечился, 4 726 – скончались, число активных больных составляет 13 662.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 155 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 353 167.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)