Электрички Баку-Сумгайыт переходят на новый график движения (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - С 18 мая электропоезда, следующие по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайты и Баку-Хырдалан-Сумгайыт, будут курсировать по новому графику.
Об этом сообщили в понедельник Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Новый график направлен на устранение плотности пассажиропотока.
Так, электропоезда Баку-Гянджа, движение которых было приостановлено в связи с пандемией, временно будут обслуживать пассажиров, следующих по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайты и Баку-Хырдалан-Сумгайыт.
Ниже представлен новый график движения электричек.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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