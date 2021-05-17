Электрички Баку-Сумгайыт переходят на новый график движения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 18 мая электропоезда, следующие по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайты и Баку-Хырдалан-Сумгайыт, будут курсировать по новому графику.

Об этом сообщили в понедельник Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Новый график направлен на устранение плотности пассажиропотока.

Так, электропоезда Баку-Гянджа, движение которых было приостановлено в связи с пандемией, временно будут обслуживать пассажиров, следующих по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайты и Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

Ниже представлен новый график движения электричек.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)