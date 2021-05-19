Расследуется информация о фиктивных справках в связи с COVID-19 у пассажиров в аэропорту Гянджи - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана прокомментировала распространенную в ряде СМИ информацию о том, что медицинские справки, выданные Leyla Medical Center и клиникой Oksigen по итогам тестов на коронавирус 96 пассажирам, вылетающим их аэропорта Гянджи рейсом в Санкт-Петербург, оказались фиктивными, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В связи с этим прокуратура Гянджи расследует данную информацию. Общественность будет проинформирована об итогах расследования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)