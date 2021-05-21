БАКУ /Trend/ - В ряд судов Азербайджана назначены новые судьи, сообщает в пятницу Trend.

Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

На заседании обсуждались представления о назначении судей в Верховный суд Азербайджана, Верховный суд НАР, Бакинский, Сумгайытский и Ширванский апелляционные суды, а также о назначении и освобождении с должности судей Гянджинского и Шекинского апелляционных судов.

После обсуждений документы были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)