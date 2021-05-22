В БТА назвали условие включения кондиционеров в столичных автобусах

БАКУ /Trend/ - Если в ближайшие дни в Баку сохранится жаркая погода, то будет принято решение о включении кондиционеров в маршрутных автобусах столицы.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

"Существуют определенные нормы в связи с работой кондиционеров в общественном транспорте. Если жаркая погода сохранится длительное время, то перевозчикам будет дано поручение о запуске кондиционеров", - отметил Агаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)