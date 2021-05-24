Потерпевшими по уголовному делу армянских террористов, пытавших азербайджанских пленных, признаны 12 человек

Общество 24 мая 2021 10:42 (UTC+04:00)
Потерпевшими по уголовному делу армянских террористов, пытавших азербайджанских пленных, признаны 12 человек

БАКУ /Trend/ - Установлены пострадавшие по уголовному делу, возбужденному в отношении армянских террористов Людвика Мкртчяна и Алеши Хосровяна, пытавших азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны, сообщает в понедельник Trend.

Следствие по уголовному делу завершено, и оно направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд. Потерпевшими по делу признаны 12 азербайджанцев.

Уголовное дело будет рассматриваться под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева.

Отметим, что в ходе расследования Военной прокуратурой уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса в связи с военными преступлениями, преступлениями против мира и человечности и против азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана, совершенных вооруженными силами Армении и вооруженными формированиями сепаратистского режима, были установлены факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

В результате расследования было установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртычевич Мкртчян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджана, взятого в заложники 12 июля 1991 года, и незаконно удерживал его около 17 суток в лесу недалеко от города Ходжалы. Кроме того, он также выполнял функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя Азербайджана, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей.

Следствие также установило, что Л.Мкртчян в разное время избивал и пытал 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, в Шушинской тюрьме и в Ереване, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей минобороны.

Л.Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их.
Следствием было установлено, что А.Хосровян пытал находившихся в плену пятерых азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.

Так, А.Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей министерства обороны, который был взят в плен в апреле 1994 года, и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов села Мысмина (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого "министра обороны" "НКР" Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, А.Хосровян пытал солдат одной из воинских частей министерства обороны, взятых в плен в 1993-1994 годах, которые содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивал их, держал голодными, тем самым причиняя им физические и психические страдания.

А.Хосровян был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки осуществить разведывательные действия на территории Азербайджана.

Л.Мкртчяну и А.Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК, и по решению суда они были заключены под стражу.

20 мая 2021 года было утверждено обвинительное заключение по делу и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

В настоящее время принимаются комплексные меры по выявлению и привлечению к ответственности других виновных лиц.

Генеральная прокуратура Азербайджана еще раз заявляет, что в соответствии с поручениями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева виновные в военных преступлениях и преступлениях против мира и человечности будут выявлены и привлечены к ответственности, независимо от времени совершения преступных деяний.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 375 тысяч
Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 375 тысяч
В Казахстане в рамках соглашения с иностранными недропользователями пересмотрят долю местного содержания
В Казахстане в рамках соглашения с иностранными недропользователями пересмотрят долю местного содержания
В 2020 году АО «Казгеология» проводило геологоразведку в рамках 16 проектов
В 2020 году АО «Казгеология» проводило геологоразведку в рамках 16 проектов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Карабахе будет создан новый национальный парк (Эксклюзив) Общество 11:19
От мин расчищены еще 243 га освобожденных азербайджанских территорий Политика 10:56
Глава МИД Ирана едет в Азербайджан Политика 10:51
Назван еще ряд госструктур Азербайджана, которые перейдут на G-Cloud ИКТ 10:42
Потерпевшими по уголовному делу армянских террористов, пытавших азербайджанских пленных, признаны 12 человек Общество 10:42
AccessBank объявляет тендер Тендеры 10:41
Азербайджан экспортировал в Грузию газ на более чем $227 млн Энергетика 10:33
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:32
Турция протестировала новый судоходный маршрут из Мраморного моря в Каспийское Транспорт 10:31
Назначен посол Туркменистана в Алжире Туркменистан 10:24
Вечер культуры России и Азербайджана прошел в Москве Культура 10:21
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный проблеме положения беженцев - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО) Другие страны 10:20
Словакия видит возможности сотрудничества с Узбекистаном в управлении водными и лесными ресурсами Узбекистан 10:18
В Азербайджане названа дата выплаты адресной соцпомощи Общество 10:15
Иранская делегация посетит международную выставку сельскохозяйственной техники в Сирии Экономика 10:11
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 10:02
Вакцинация китайским препаратом Sinovac начинается в Грузии Грузия 10:01
Азербайджан достойно представлен на международных мероприятиях (ФОТО/ВИДЕО) Общество 09:57
В Азербайджане будет организован марафон "YAŞAT" Общество 09:47
Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал в Джейхане с начала года Энергетика 09:46
Манат укрепился к евро и стабилен к российскому рублю Финансы 09:44
Нефть дорожает после публикации PMI еврозоны Энергетика 09:28
Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей на международном турнире в Будапеште Общество 09:08
Посол Израиля выразил благодарность Азербайджану (ФОТО) Общество 08:59
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда США 08:51
Почти 150 человек задержаны за нарушение запрета на массовые мероприятия в Калифорнии США 08:37
Президент Кыргызстана вылетел в Россию с рабочим визитом Кыргызстан 08:16
Финляндия может помочь Азербайджану в диверсификации экономики и снижении ее зависимости от нефтегазового сектора - МИД Энергетика 08:04
Президент Польши сегодня посетит Турцию с официальным визитом Турция 07:55
Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 375 тысяч Казахстан 07:37
Грузия сократила экспорт вина в Россию Бизнес 07:25
США пока не видят готовности Ирана вернуться к ядерной сделке Ядерная программа 07:10
Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП на севере Китая Другие страны 06:49
Переговоры Байдена и Мун Чжэ Ина помогут в диалоге с КНДР - Ли Ин Ен США 06:25
Любовь мужчины к рыбам превратила его дом в аквариум В мире 06:01
Маккензи счел, что РФ и КНР усилят влияние на Ближнем Востоке Россия 05:45
Названы идеальные продукты для быстрого похудения В мире 05:21
США раскрыли косвенное доказательство лабораторного происхождения коронавируса США 05:02
Роналду установил уникальное бомбардирское достижение Спорт 04:37
В МИД РФ призвали обсудить продвижение единой вакцины от ЕАЭС на мировые рынки Россия 04:07
Таджикистан и Узбекистан не будут размещать в своих странах американские войска - Кабулов Центральная Азия 03:44
Хакеры получили доступ к данным 4,5 млн пассажиров Air India Другие страны 03:25
Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера "Наполи" Спорт 03:01
Блинкен назвал разговор с Лавровым в Рейкьявике конструктивным и очень деловым США 02:34
Микроавтобус упал в ущелье в Боливии, пять человек погибли Другие страны 02:11
Число жертв падения кабинки на канатной дороге в Италии выросло до 14 Европа 01:47
«Лилль» нанес поражение «Анже» и стал чемпионом Франции Спорт 01:28
Страны - члены ВОЗ обсудят на ассамблее в Женеве борьбу с пандемией В мире 01:14
В Гвинее-Бисау 14 человек погибли в ДТП с участием грузовика Другие страны 00:41
Армия Афганистана уничтожила координатора "Аль-Каиды" из числа талибов Другие страны 00:23
ЕС финансирует проект финансовой интеграции и подотчетности, а также программу DIGITAL RE4M в Грузии Бизнес 00:01
Азербайджанские грации завоевали 11 медалей на международном онлайн-турнире Общество 23 мая 23:59
Абу-Даби включил Азербайджан в «Зеленый список» для туристов Экономика 23 мая 23:52
Азербайджанские гимнастки завоевали медали на международном турнире в Киеве Общество 23 мая 23:37
За сутки в мире выявили почти на 44 тыс. меньше зараженных коронавирусом, чем днем ранее Другие страны 23 мая 23:35
Минздрав Палестины объявил о 277 погибших в противостоянии с Израилем палестинцах Другие страны 23 мая 23:18
В США отказались принимать ядерный статус Северной Кореи США 23 мая 23:01
За 4 месяца в Узбекистан завезено 156 электромобилей Узбекистан 23 мая 22:45
В Иране будет запущено восемь железнодорожных проектов до конца года Экономика 23 мая 22:38
Грузинский экспорт трикотажа в Турцию увеличился Бизнес 23 мая 22:32
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,02 млн человек Турция 23 мая 22:19
Самолет Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс Другие страны 23 мая 22:04
Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и вышел в лидеры "Формулы-1" Спорт 23 мая 21:49
"Ливерпуль" и "Челси" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона Спорт 23 мая 21:27
Биткоин ускорил падение до 18% Финансы 23 мая 21:15
В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу 14 июня Европа 23 мая 20:47
В Грузии наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота Бизнес 23 мая 20:11
В Иране открыты новые нефтехимические производства Экономика 23 мая 20:10
В Казахстане в рамках соглашения с иностранными недропользователями пересмотрят долю местного содержания Экономика 23 мая 20:09
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 23 мая 19:48
В 2020 году АО «Казгеология» проводило геологоразведку в рамках 16 проектов Бизнес 23 мая 19:35
Объем платных услуг населению Нахчыванской АР сократился Экономика 23 мая 19:34
Число жертв падения кабинки на канатной дороге в Италии выросло до 12 (ОБНОВЛЕНО) Европа 23 мая 19:29
США заявили о приверженности двухгосударственному решению по Ближнему Востоку США 23 мая 19:27
Заседание техкомитета ОПЕК+ перенесли на 31 мая Энергетика 23 мая 18:51
В Баку состоялась торжественная церемония закрытия Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 23 мая 18:29
Глава МИД Франции заявил, что пропавший в Мали журналист стал заложником террористов Другие страны 23 мая 18:22
В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп (ФОТО) Общество 23 мая 18:01
Команда из России заняла первое место на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку Общество 23 мая 17:48
В Баку прошла церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе у мужчин и среди смешанных пар (ФОТО) Общество 23 мая 17:30
Пара из России заняла первое место на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку Общество 23 мая 17:24
Представитель России завоевал золото на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку Общество 23 мая 17:15
В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе у женщин и среди трио (ФОТО) Общество 23 мая 16:50
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 23 мая 16:49
В Азербайджане выявлено 219 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 717 человек Общество 23 мая 16:41
Первое место на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку заняло трио из России Общество 23 мая 16:36
Посвящаю медаль своему тренеру – бронзовый призер Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова Общество 23 мая 16:32
Российская спортсменка взяла золото на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) Общество 23 мая 16:23
Три человека погибли в результате стрельбы в штате Огайо США 23 мая 16:21
Гражданам Грузии за границей бесплатно выдадут удостоверения личности нового образца Грузия 23 мая 16:09
В Кыргызстане создадут единый реестр факторов, мешающих бизнесу Кыргызстан 23 мая 16:02
Катарское общество Красного Полумесяца начало кампанию по сбору $16 млн для палестинцев Арабские страны 23 мая 15:54
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 216 человек Общество 23 мая 15:35
В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп и в программе аэродэнс (ФОТО) Общество 23 мая 15:07
Команда России завоевала золото Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку в программе аэродэнс (ФОТО) Общество 23 мая 14:57
На Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку группа из России заняла первое место Общество 23 мая 14:50
Объем кредитования строительного сектора Азербайджана существенно возрос Финансы 23 мая 14:38
Чешские компании заинтересованы в реализации проектов «зеленой» энергетики в Узбекистане Энергетика 23 мая 14:34
Продолжаются выступления финалистов Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 23 мая 14:27
В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 23 мая 14:19
Все новости