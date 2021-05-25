Зохра Агамирова и Арзу Джалилова представят Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике в Италии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия) представят Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, сообщает Trend во вторник со ссылкой на сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Зохра Агамирова и Арзу Джалилова выступают в индивидуальной программе.

Кубок мира по художественной гимнастике в Пезаро пройдет 28-30 мая 2021 года.

Напомним, что ранее этапы Кубка мира прошли 26-28 марта в Софии (Болгария), 16-18 апреля - в Ташкенте (Узбекистан), 7-9 мая - в Баку (Азербайджан).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)