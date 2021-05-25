В парламенте Азербайджана обсуждается законопроект о городе Шуша

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана обсуждается законопроект о городе Шуша, сообщает во вторник Trend.

В повестку дня сегодняшнего пленарного заседания включен законопроект "О городе Шуша – культурной столице Азербайджана" (первое чтение), который предусматривает такие вопросы, как создание Государственного заповедника города Шуша, а также связанного с ним специального Фонда, предпочтение экологически чистым видам транспорта на территории города.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)