БАКУ /Trend/ - Общественный транспорт в Азербайджане будет работать 28 Мая - в День Республики, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Это предусматривает решение Кабмина «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом».

В соответствии с документом, работа общественного транспорта будет приостановлена с 00:00 29 мая до 06:00 31 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)