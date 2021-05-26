В моллах Азербайджана не будут работать детские развлекательные центры и кинотеатры
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 10 июня будет возобновлена деятельность крупных торговых центров, за исключением находящихся там детских, других развлекательных центров и кинотеатров.
Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров.
Напомним, что в целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 первого августа 2021 года.
(Текст: Кямаляч Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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