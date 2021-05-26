Определены места, где в Азербайджане можно будет не носить медмаски

БАКУ /Trend/ - С 31 мая в Азербайджане отменяется требование о ношении индивидуальных средств защиты (медицинские маски, респираторы) на остановках общественного транспорта, в очередях перед билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли, бизнеса и обслуживания, сообщает в среду Trend.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров о продлении особого карантинного режима на территории Азербайджана до 06:00 первого августа 2021 года в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)