На азербайджанских телеканалах в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока"
БАКУ /Trend/ - На телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş для азербайджанского и русского секторов обучения представлена программа "Время урока" в соответствии с расписанием на 28 мая, сообщили в пятницу Trend в министерстве образования.
Было отмечено, что минобразования рекомендует изучать темы, представленные в программе «Время урока», так как представляемые телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.
Видеоуроки также можно смотреть на YouTube-канале минобразования, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и на телеканале «Təhsil» (Образование) в Facebook.
(Текст: Турал Гараджаев)
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