МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым сильным ветром
БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым на территории страны сильным ветром.
Как передает в среду Trend, в обращении отмечается, что Министерство экологии и природных ресурсов распространило информацию о нестабильных погодных условиях и сильном ветре с сегодняшнего вечера и до утра четвертого июня. Помимо этого, в основном в северных и западных районах ожидаются грозовые дожди и град.
МЧС Азербайджана рекомендует проявлять осторожность и строго соблюдать соответствующие правила безопасности, чтобы избежать опасностей, связанных с сильным ветром и неблагоприятными погодными условиями, включая молнии.
«При сильном ветре на улице рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, построек и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. В таком случае необходимо передвигаться осторожно и постараться укрыться в подвале ближайшего здания или в укрепленной постройке.
Во время молнии:
– если вы дома, выключите газ, отключите электроприборы, закройте окна и двери, не стойте перед окнами;
– не разговаривайте по телефону (стационарный, мобильный, таксофон и т. д.);
– не подходите к ЛЭП, молниеотводам и антеннам;
– помните, что контакт с металлическими предметами опасен (включая часы, серьги, кольца, спортивные снаряды и т. д.);
– не укрывайтесь под высокими деревьями, помните, что вероятность попадания молнии прямо пропорциональна высоте дерева;
– если вы находитесь на возвышенности или равнине, спуститесь в низину, присядьте и обхватите колени, чтобы не привлекать на себя удар молнии;
– если вы находитесь в машине, прекратите движение, поднимите окна, не выходя из нее, и дождитесь, пока не прекратится молния.
Учитывая сложность тушения пожаров, возникающих при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Помните: безразличие к правилам – это угроза для нашей жизни!
Во время опасности звоните по номеру 112», – говорится в обращении.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)