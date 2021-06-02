МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым сильным ветром

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым на территории страны сильным ветром.

Как передает в среду Trend, в обращении отмечается, что Министерство экологии и природных ресурсов распространило информацию о нестабильных погодных условиях и сильном ветре с сегодняшнего вечера и до утра четвертого июня. Помимо этого, в основном в северных и западных районах ожидаются грозовые дожди и град.

МЧС Азербайджана рекомендует проявлять осторожность и строго соблюдать соответствующие правила безопасности, чтобы избежать опасностей, связанных с сильным ветром и неблагоприятными погодными условиями, включая молнии.

«При сильном ветре на улице рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, построек и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. В таком случае необходимо передвигаться осторожно и постараться укрыться в подвале ближайшего здания или в укрепленной постройке.

Во время молнии:

– если вы дома, выключите газ, отключите электроприборы, закройте окна и двери, не стойте перед окнами;

– не разговаривайте по телефону (стационарный, мобильный, таксофон и т. д.);

– не подходите к ЛЭП, молниеотводам и антеннам;

– помните, что контакт с металлическими предметами опасен (включая часы, серьги, кольца, спортивные снаряды и т. д.);

– не укрывайтесь под высокими деревьями, помните, что вероятность попадания молнии прямо пропорциональна высоте дерева;

– если вы находитесь на возвышенности или равнине, спуститесь в низину, присядьте и обхватите колени, чтобы не привлекать на себя удар молнии;

– если вы находитесь в машине, прекратите движение, поднимите окна, не выходя из нее, и дождитесь, пока не прекратится молния.

Учитывая сложность тушения пожаров, возникающих при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Помните: безразличие к правилам – это угроза для нашей жизни!

Во время опасности звоните по номеру 112», – говорится в обращении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)