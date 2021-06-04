В Баку стартовали свободные заезды FIA F2 Гран-при Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Четвертого июня в рамках Гран-при Азербайджана в Баку стартовали свободные заезды FIA F2, сообщает в пятницу Trend.

Заезды продлятся 45 минут, по их окончании с 12:30 до 13:30 состоится первый свободный заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1.

С 14:30 до 15:00 пройдет порядковый заезд FIA F2, в котором за первенство будут бороться 11 команд. Каждую команду представляют два пилота.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 проходит в Баку 4-6 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)