В Баку стартовали свободные заезды FIA F2 Гран-при Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Четвертого июня в рамках Гран-при Азербайджана в Баку стартовали свободные заезды FIA F2, сообщает в пятницу Trend.
Заезды продлятся 45 минут, по их окончании с 12:30 до 13:30 состоится первый свободный заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1.
С 14:30 до 15:00 пройдет порядковый заезд FIA F2, в котором за первенство будут бороться 11 команд. Каждую команду представляют два пилота.
Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 проходит в Баку 4-6 июня.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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