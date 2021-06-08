Первый заместитель министра здравоохранения здравоохранения Азербайджана принял делегацию во главе с послом Израиля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, вр.и.о. министра здравоохранения Теймур Мусаев принял делегацию во главе с послом Израиля в нашей стране Джорджем Диком.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе минздрава, во встрече также приняли участие директор департамента экономического сотрудничества со странами Азии и СНГ МИД Израиля Михаэль Лотем и другие официальные представители посольства Израиля.

На мероприятии обсуждались новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

Теймур Мусаев отметил, что межгосударственное сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах сотрудничества между нашими странами, является образцовым: "Израиль - одна из стран с высоким уровнем образования и системы здравоохранения. Основываясь на этом, мы довольны сотрудничеством в области здравоохранения. В то же время, наше сотрудничество в высокотехнологичных областях здравоохранения - вирусологии, микробиологии и в других сферах здравоохранения, актуальных в период пандемии COVID-19, - носит конструктивный характер".

Была подчеркнута важность представительства израильских фармацевтических компаний в Азербайджане, а также использования качественного медицинского оборудования в нашей стране.

На встрече, прошедшей в духе взаимопонимания, стороны отметили важность прямых контактов между министерствами дружеских стран в области медицинской науки и в борьбе с глобальной пандемией в рамках Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев)