Выпускники Азербайджана и Турции смогут свободно заниматься профдеятельностью на рынках труда обеих стран

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) был утвержден «Протокол по сотрудничеству в сфере профессионального образования между правительством Азербайджана и правительством Турции», сообщает во вторник Trend.

Протокол открывает новые возможности для студентов двух стран.

Так, протокол предусматривает создание на базе двух заведений профобразования в Азербайджане двух новых заведений для осуществления профессиональной подготовки при поддержке Министерства национального образования Турции.

В этих заведениях, которые будут созданы по самым современным требованиям, будут преподаваться следующие специальности: информационные технологии, услуги проживания и путешествий, мебель и интерьер-дизайн, технологии дизайна моды, услуги питания и напитков. Как видно, будут готовиться специалисты по тем сферам, в которых существует большая необходимость.

Отмечается, что по договоренности сторон в этих сферах могут быть сделаны изменения.

В протоколе, состоящем из 15 пунктов, отражены положения о приеме в эти заведения, юридическом статусе, документах по образованию, кадровом персонале, обязательстве сторон и другие вопросы.

Протокол заключен на 5 лет. Если одна из сторон за 6 месяцев до истечения срока действия протокола не отправит по дипломатическим каналам противоположной стороне письменного уведомления о намерении расторгнуть его, то документ автоматически продлевается еще на 5 лет.

Окончившие эти заведения будут иметь два диплома в соответствии с национальными законодательствами Азербайджана и Турции. Стороны взаимно признают диплом, транскрипт, сертификат и другие документы, выданные данными заведениями.

Выпускники смогут свободно заниматься профессиональной деятельностью на рынках труда обеих стран. Это также создает возможности для предоставления в будущем общих дипломов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)